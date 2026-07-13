Facianın eşiğinden dönüldü! Bizon yaşlı adamı boynuzlarıyla metrelerce havaya fırlattı

Olay, ABD'nin Montana eyaleti sınırları içerisinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Parkta torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan yaşlı bir ziyaretçi, bölgedeki bir bizonun aniden saldırganlaşması sonucu hayvanın hedefi haline geldi. Huzursuzlanan dev cüsseli bizon, boynuzlarını kullanarak yaşlı adamı yaklaşık 2,5 metre havaya fırlattı. Yere çakılan adam, bu şiddetli darbe sonucunda yaralandı.

Parkta çekim yaptığı sırada bizonun saldırısına doğrudan tanık olan fotoğrafçı Mike MacLeod, yaşadığı şaşkınlığı ve o anları detaylandırdı. Yılın bu dönemlerinde hayvanların davranışlarına dair beklentilerinin tamamen değiştiğini vurgulayan MacLeod, "Ben sadece o bizonun öfkelendiği anlara dair çarpıcı görüntüler almaya çalışıyordum. Bu olay, yılın bu döneminde bu hayvanlardan ne beklemem gerektiğine dair fikrimi değiştirdi, çünkü bunun olacağını tahmin etmezdim" dedi.

''BİZONUN DİKKATİNİ ÇEKMEM GEREKİYORDU''

Saldırının gerçekleşmesinin ardından bizonun, yere düşen adamın üzerinde bir süre beklemeye devam ettiğini aktaran MacLeod, duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Hayvanı yaralı adamın yanından uzaklaştırmak için kendi güvenliğini riske atan fotoğrafçı, "Bizonun dikkatini çekmem gerekiyordu. Bu yüzden video çekmeyi bıraktım, bizona doğru koştum, yüksek sesle bağırdım ve mümkün olduğunca büyük ve tehditkar görünmeye çalıştım. Bunun üzerine hızla uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

Tehlikenin atlatılmasının ardından yaralı adamın ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. MacLeod, yaşlı adamın özellikle kalçasında ve üzerine sert bir şekilde düştüğü bacağında ciddi bir ağrı hissettiğini belirtti. Ancak hem kendisinin hem de yardıma koşan diğer çevredekilerin, adamın vücudunda dışarıdan görülebilen herhangi bir açık yara veya kanama fark etmediklerini dile getirdi.

Bölgedeki ziyaretçilere korku dolu anlar yaşatan bu saldırının ardından, yetkili kurum olan Ulusal Park Servisi tarafından olaya dair herhangi bir resmi bilgi veya açıklama paylaşılmadı.