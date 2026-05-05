Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı iniş sırasında kamyona çarptı

Pazar günü meydana gelen olayda, kamyon havalimanı pistlerinden birinin yakınındaki yolda seyir halindeyken çarpışma gerçekleşti. Venedik'ten havalanan uçağın iniş güzergahında yaşanan temas sonucunda sokak lambası devrildi. Çarpışmanın ardından uçak, 231 yolcu ve mürettebatıyla birlikte güvenli inişini tamamladı. Yolcularda ve uçuş ekibinde herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

UÇAĞIN LASTİĞİ KAMYONUN CAMINDAN İÇERİ GİRDİ

CBS News'e açıklama yapan kamyon şoförünün işverenleri, uçağın lastiklerinden birinin aracın yan ve ön camlarını kırarak içeri girmiş gibi göründüğünü ifade etti. O anlar kamyonun ön kamerasına da yansıdı. Görüntülerde alçaktan geçen uçağın sesi duyulurken, hemen ardından çarpmanın şiddetiyle kırılan camların etrafa saçıldığı anlar yer aldı. Aracın sürücüsü, çarpma anında koluna ve eline isabet eden cam kırıkları sebebiyle tedavi altına alındı.

MÜRETTEBAT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ardından United Airlines resmi bir açıklama yayınlayarak uçuş ekibinin açığa alındığını duyurdu. Şirket açıklamasında, "olaya ilişkin kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürüteceğiz ve bu sürecin bir parçası olarak mürettebatımız görevden uzaklaştırılmıştır" dedi. Ayrıca firmanın bakım ekibinin uçakta oluşan hasarı tespit etmek üzere değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Yaşanan kaza sonrası durumu değerlendiren New Jersey Valisi Mikie Sherrill, "Uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasından ve tüm yolcuların ve mürettebatın zarar görmemesinden dolayı minnettarım" dedi.

Sürece müdahil olan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın aldığı hasarın boyutu sebebiyle yaşanan durumu "kaza" olarak sınıflandırdı. Kurum, soruşturmayı yürütmek üzere bir müfettiş görevlendirirken, United Airlines'tan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazını teslim etmesini talep etti. Görevlendirilen müfettiş, uçuş ekibiyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Pazartesi günü Newark'a geldi.

NTSB, X platformunda yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde incelemenin kapsamına dair detayları paylaştı. Kurum, "Soruşturma, uçuş operasyonları, meteorolojik koşullar, insan performansı, mürettebat kaynak yönetimi, uçak performansı ve hava trafik kontrolü de dahil olmak üzere birçok faktörü inceleyecektir" dedi.