Faiz kararının ardından tansiyon yükseldi! Trump: "Powell gerçek bir aptal"

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Kararın ardından, daha önce de Fed politikalarına yönelik ağır eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Powell en kötüsü, Amerika’ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" ifadelerini kullandı.

Trump’ın Powell’a yönelik öfkesi yeni değil. Trump daha önce de Powell için "aptal" ifadesini kullanmış, ekonomi yönetiminde büyük hatalar yapıldığını savunmuştu.

Fed, son toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Böylece ABD’de faiz oranı yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında kalmaya devam etti.