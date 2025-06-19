Faiz kararının ardından tansiyon yükseldi! Trump: "Powell gerçek bir aptal"

ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararını sabit tutan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a sosyal medya üzerinden sert ifadelerle yüklendi. “Powell en kötüsü, Amerika’ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal” diyen Trump, geçmişte de benzer sözlerle Powell’ı hedef almıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Faiz kararının ardından tansiyon yükseldi! Trump: "Powell gerçek bir aptal"
Yayınlanma:

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Kararın ardından, daha önce de Fed politikalarına yönelik ağır eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Powell en kötüsü, Amerika’ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" ifadelerini kullandı.

Trump’ın Powell’a yönelik öfkesi yeni değil. Trump daha önce de Powell için "aptal" ifadesini kullanmış, ekonomi yönetiminde büyük hatalar yapıldığını savunmuştu.

Fed, son toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Böylece ABD’de faiz oranı yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında kalmaya devam etti.

Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacakMeteoroloji bu 7 şehir için uyardı: 40 dereceye dayanacakYurt
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsizİstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsizGündem
donald trump
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden İran Başkonsolosluğuna ziyaret
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
Erdoğan'dan savaş uyarısı
Edirne merkezli suç örgütü çökertildi!
Hayvancılık alarm veriyor
Trump’tan gündemi sarsan açıklama
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar
Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı Meteoroloji bu 7 şehir için uyardı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
YKS geri sayımı başladı YKS geri sayımı başladı
Bu hafta 9 yeni film vizyonda! Bu hafta 9 yeni film vizyonda!