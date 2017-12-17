banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği 104 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 104 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. 

AA muhabirine konuşan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

Yetkilinin açıklamasına göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 91 Yahudi sabah saatlerinde, 13 Yahudi de öğle namazından sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı'nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fanatik yahudiler #mescid-i aksa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Köpek dövüştürenlere operasyon
Sonraki Haber
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.