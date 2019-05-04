Fani Kasırgası Hindistan'ın Puri Bölgesini vurdu. Hızı saatte 180 kilometreyi bulan kasırga sebebiyle 18 kişi hayatını kaybetti. 160 kişi yaralandı. 1 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edildi

180 kilometre hızla Hindistan'ın Puri Bölgesini vuran Fani Kasırgası can ve mal kaybına sebep oldu.



Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını kaydetti.



Kasırgada kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştu. Elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğü, yolların kapandığı gelen bölgeden gelen bilgiler arasında.



Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor." ifadesi kullanıldı.



ulusal.com.tr