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Fas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Fas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

RABAT (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.
Fas'ın başkenti Rabat'ta verilen resepsiyona Faslı yetkililer, Arap ve yabancı ülke büyükelçileri ile Rabat'taki yabancı misyon şefleri katıldı.
Programda konuşan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlüğünü savunmasının dünyada birçok halka ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Büyük zaferin önemine işaret eden Büyükelçi Doğan, 30 Ağustos Zaferi'nin çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu önündeki yolu açan ilk aşama olduğunu vurguladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #resepsiyon #Fas #30 Ağustos
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