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Fas'ta kabine revizyonu

Hükümette 5 bakanlıkta görev değişikliği yapıldı

Fas'ta kabine revizyonu

 Fas Kralı 6. Muhammed'in beş bakanlığı kapsayan kabine revizyonuna gittiği bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'te yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed, Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin eşliğinde Kazablanka'daki Kraliyet Sarayı'nda yeni bakanları kabul ederek, görevlerini takdim etti.

Revizyon çerçevesinde, Abdulahad el-Fesi el-Fehri, Şehirleşme, Konut ve Kent Politikası Bakanı, Said Emzazi; Milli ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı, Enas ed-Dekkali; Sağlık Bakanı, Muhsin El-Cezuli; Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı'nda Afrika İşlerinden sorumlu Bakan, Muhammed el-Garras ise Milli ve Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı'nda Mesleki Eğitimden sorumlu Bakan olarak atandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kabine #Fas #BES
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