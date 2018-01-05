Fas Başbakanı Osmani, gösterilerin yaşandığı Jerada kentindeki vatandaşların meşru taleplerinin imkan dahilinde karşılanacağını açıkladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, iki haftadır gösterilerin yaşandığı Jerada kentindeki vatandaşların meşru taleplerinin imkan dahilinde karşılanacağını bildirdi.



Başbakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamada Osmani, Jerada'da veya başka bölgelerde yaşanan olaylarda hükümetin izlediği temel yöntemin "durumu dinleyip anlamak" olduğunu, bu noktada vatandaşların meşru taleplerinin imkan dahilinde karşılanacağını belirtti.



Osmani, şunları kaydetti:

"İmkanlar dahilinde vatandaşların meşru taleplerini karşılamak hükümetin görevidir. Bu görev hükümetin, talepleri dinlemesini ve bu konularda çalışmasını gerektiriyor. Diyalog bir süre önce başlatıldı. Bu noktada resmi makamlar ile yerel idareciler büyük çaba sarf etti. İtiraf etmek gerekir ki bazı bölgelerde, tarihi durumlar ve şartlar nedeniyle diğer bölgeler gibi ekonomik gelişmeler kaydedilmedi. Bu bölgelerin, ülkedeki kalkınmanın meyvelerinden istifade etmelerinde gecikme yaşandı."



Durumun farkında olduklarını vurgulayan Osmani, hükümetin daha fazla önem gösterilmesi gereken söz konusu bölgelere yöneleceğini, Jerada'da da bunun yapılacağını aktardı.



Başbakan Osmani, Jerada'da daha önce başarıya ulaşmamış bazı projelerin tamamlanacağını, yeni projelere imza atılacağını ve böylece bölgedeki vatandaşlar için iş ve istihdam fırsatı doğacağını ifade etti.



Jerada kentinde, kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin göçük altına kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.



Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasından itibaren bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.