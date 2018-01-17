Şura Konseyinde vekiller, yaklaşık bir aydır gösterilerin sürdüğü Jerada’daki olaylarla ilgili mecliste araştırma komitesi kurulmasını talep etti

Fas Şura Konseyinde vekiller, yaklaşık bir aydır gösterilerin devam ettiği Jerada kentindeki olaylarla ilgili mecliste bir araştırma komitesi kurulmasını istedi.



İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Abdussamed Meryemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup milletvekilinin, Jerada kentindeki olaylara neden olduğu düşünülen, maden işçileriyle yapılan ancak uygulanmayan anlaşmayla ilgili bir komite kurulması talebinde bulunduğunu söyledi.

Meryemi, kurulması istenen komitenin, Fas Kömür Ocakları Şirketinin kapatıldığı 1998 yılında Jerada sakinlerine verilen vaatleri, şirketin kapatılmasının gerçek nedenini ve hükümet ile maden işçileri temsilcileri arasında yapılan anlaşmanın neden uygulanmadığını araştıracağını kaydetti.

Anlaşmada, şirket çalışanlarının haklarının garanti altına alınması, kıdem ve meslek hastalığı tazminat ödenmesi gibi bazı haklara yer veriliyor.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, iki hafta önce, Jerada kentindeki vatandaşların meşru taleplerinin imkan dahilinde karşılanacağını bildirmişti.



Jerada kentinde, kömür ocağında elverişsiz koşullarda çalışan iki kardeşin göçük altına kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.



Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasından itibaren bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.