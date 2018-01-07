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Fas'ta Türkiye menşeli tekstil ürünlerine yeni gümrük düzenlemesi

Fas makamlarının, yerli üreticiyi korumak amacıyla Türkiye ile 2006 yılında imzalanan tekstil sektöründeki gümrük muafiyetini askıya aldığı bildirildi.

Fas'ta Türkiye menşeli tekstil ürünlerine yeni gümrük düzenlemesi

 Fas makamlarının, yerli üreticiyi korumak amacıyla Türkiye ile 2006 yılında imzalanan tekstil sektöründeki gümrük muafiyetini askıya aldığı bildirildi.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerli üreticinin korunması için Türkiye ile tekstil ve elbise sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığı, gümrük vergisinin ithal edilecek tekstil ürününe bağlı olarak yüzde 90'a varan bir takım düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 2006 yılında Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 17. maddesine göre tarafların gümrük uygulamalarında değişikliğe gitme hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.

Fas tekstil piyasasına düşük fiyat ve kaliteli ürün tedarik eden Türkiye, 2013 yılından bu yana tekstil ticaret hacmini arttırarak yüzde 175 oranına ulaştırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fas #gümrük düzenlemesi #tekstil ürünleri
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