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Fas’ta uyuşturucu operasyonu

Kazablanka Uluslararası Limanı'nda 541 kilogram kokain ele geçirildi, Brezilya vatandaşı 6 kişi gözaltına alındı

Fas’ta uyuşturucu operasyonu

Fas güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kazablanka Uluslararası Limanı'nda 541 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Fas İstihbarat Teşkilatına bağlı Yargı Araştırmaları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Fas İstihbarat Teşkilatına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Gücü tarafından yapılan operasyonda, Kazablanka Uluslararası Limanı'nda, Güney Amerika’dan geldiği belirlenen bir kamyonun kasasında 541 kilo kokain ele geçirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Operasyon sonucu aralarında Brezilya vatandaşı olan 6 şüphelinin gözaltına alındığı, çok miktarda döviz ve uyuşturucu sevkiyatında kullanılan 5 aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Fas güvenlik güçlerinin uluslararası uyuşturucu şebekeleri ile mücadelesinin devam edeceği belirtilen açıklamada, şüphelilerin sorgularının ardından mahkemeye sevkedileceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fas
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