Ülkede yoksul ailelere aylık 109 dolar tutarında destek sağlanacak

Fas'ta, ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan yoksul ailelere aylık bin Fas dirhemi (109 dolar) destek sağlanacağı bildirildi.



Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakan Lahsen Davudi, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, "Hükümet olarak, kırsal bölgede yaşayan yoksul ailelere aylık bin Fas dirhemi katkıda bulunma kararı aldık. Hedefimiz 2021 yılına kadar ülkede yoksulluğu bitirmek." dedi.



Destekten, yoksul ailelerin yanı sıra nikahsız çocuk sahibi olan dul annelerin de yararlanacağını belirten Davudi, bu yardımın nakdi veya temel ihtiyaçların sağlanması şeklinde olacağını kaydetti.



Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, geçen ay yaptığı açıklamada, özellikle yoksul ailelerin yararlandığı ve 2015 yılından bu yana uygulanan temel ihtiyaçlardaki sübvansiyonun devam ettirilmesinde kararlı olduklarını duyurmuştu.



Osmani, temel ihtiyaçlardaki sübvansiyonda reform yapmayı planladıklarını belirterek, yoksul ailelere nakdi yardımların da yapılacağını kaydetmişti.



Resmi rakamlara göre 1,6 milyon Faslı aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Ülkede 4,2 milyon kişi ise yoksulluk çekiyor.