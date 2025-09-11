FBI, Charlie Kirk suikastında şüphelinin fotoğraflarını yayımladı

ABD’de Charlie Kirk’e yönelik suikast soruşturmasında FBI, şüpheliye ait fotoğrafları yayımladı; saldırıda kullanıldığı düşünülen yüksek güçlü sürgülü tüfek ormanlık alanda ele geçirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump’ın tanınmış destekçilerinden aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgiler paylaştı. Kurum, şüpheliye ait fotoğrafları yayımladı ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen yüksek güçlü, sürgülü bir keskin nişancı tüfeğinin şüphelinin kaçtığı ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı. Silah, FBI laboratuvarında incelenecek.

Soruşturmanın güncel durumuna ilişkin basın toplantısı FBI ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapıldı. Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaşabildikleri görüntülerden saldırganın güzergâhını şöyle aktardı: “Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik.”

ŞÜPHELİ ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA

Mason, bölge sakinleriyle temasa geçildiğini, güvenlik kameralarının incelendiğini, ellerinde şüpheliye ait kayıtlar bulunduğunu ancak bunların şimdilik yayımlanmayacağını belirtti. Kimliğin tespiti için bazı teknolojik yöntemlerindenendiğini, gerekirse medyadan destek isteyebileceklerini, şu aşamada kurum kapasitesine güvendiklerini söyledi. Olayın Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, tüm birimlerin tüm ipuçlarını takip ettiğini ve saldırganın yakalanacağını ifade etti. Ayrıca, şüphelinin üniversite çağında göründüğünü, bu nedenle kalabalık içinde rahatça gizlenebildiğini belirtti.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

FBI Salt Lake City Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls ise, “Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek.” dedi. Bohls, saldırının hedefli olduğunu, kamu için acil bir risk görülmediğini, 130’dan fazla ihbarın geldiğini ve bunların eksiksiz şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Yetkililer, şüphelinin yüzü ve görünümü hakkında ayrıntı paylaşmadı; şüphelinin ne kadar uzağa gittiğinin henüz bilinmediğini, ancak aramanın aralıksız sürdüğünü bildirdi. Şüpheli hâlâ yakalanmadı; soruşturma devam ediyor.

