FBI’dan 3 milyon dolarlık insan avı: Venezuela merkezli çete elebaşı için alarm verildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uluslararası güvenliği tehdit eden suçluların yer aldığı “En Çok Aranan On Kaçak” listesine dikkat çeken bir ismi ekledi. Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesinin üst düzey yöneticilerinden biri olduğu öne sürülen Giovanni Vicente Mosquera Serrano, FBI’ın yayınladığı listede yerini aldı.

“El Viejo (Yaşlı Adam)” lakabıyla tanınan 37 yaşındaki Mosquera Serrano, FBI’ın “En Çok Aranan Kaçaklar” listesine alınan ilk TdA çete üyesi oldu.

ULUSLARARASI SUÇLARLA SUÇLANIYOR

FBI’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Mosquera Serrano’nun adının federal suçlamalar nedeniyle arandığı bildirildi. Açıklamada, Serrano’nun, “yabancı terör örgütüne destek sağlamak” ve “ABD’de dağıtılmak üzere Kolombiya’dan uyuşturucu temin etmek” gibi ciddi suçlamalarla arandığı belirtildi.

FBI yetkilileri, bu suçların hem ABD iç güvenliği hem de uluslararası suç örgütlerinin yayılma riski açısından büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

3 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAADİ

Mosquera Serrano’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlayacak kişilere 3 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi. FBI tarafından yapılan duyuruda, bu miktarın, bugüne kadar organize suç örgütü üyelerine yönelik en yüksek ödül tekliflerinden biri olduğu ifade edildi.

Venezuela merkezli Tren de Aragua (TdA) çetesi, son yıllarda Güney Amerika başta olmak üzere birçok ülkede şiddet olayları, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve organize suç faaliyetleriyle gündeme geldi. Giovanni Vicente Mosquera Serrano’nun, bu yapının yöneticilerinden biri olduğu ve uluslararası suç ağlarını koordine ettiği iddia ediliyor.

FBI, Mosquera Serrano’nun bulunması için uluslararası iş birlikleri ve istihbarat paylaşımı yoluyla çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, kamuoyunun dikkatini bu olaya çekmek amacıyla geniş çaplı bir bilgilendirme kampanyasının da başlatıldığı duyuruldu.

Mosquera Serrano’nun yeriyle ilgili bilgiye sahip olanların FBI’ın resmi kanallarına başvurmaları istendi.