Feci kaza: Minibüs kamyonla kafa kafaya çarpıştı, 23 ölü

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza: Minibüs kamyonla kafa kafaya çarpıştı, 23 ölü
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Brezilya'nın güneyinde yer alan Parana eyaletindeki BR-373 kara yolunda bir minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğü'ne ait minibüste bulunduğu öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.

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