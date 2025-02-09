Feci kaza: Otobüs ile kamyon çarpıştı, 41 ölü

Meksika'nın Tabasco eyaletinde, Cancun kentinden yola çıkan bir otobüs, Escarcega-Villahermosa yolu üzerinde kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs büyük bir hızla alev aldı ve kazada 41 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet yetkilileri, olayda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edilerek, yangını söndürme ve yaralılara müdahale etme çalışmalarına başladı.

Eyalet yetkilileri, otobüsün yoğun trafik akışının olduğu bir güzergah üzerinde kamyonla çarpıştığını ve otobüsün hemen ardından alev aldığını bildirdi. Kamyonun, otobüsün bulunduğu şeride geçtiği öne sürüldü. Otobüsün alev almasının ardından büyük bir panik yaşandı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan otobüs firması Tours Acosta, kazanın kamyon sürücüsünün otobüsün şeridine geçmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.