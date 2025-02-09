Feci kaza: Otobüs ile kamyon çarpıştı, 41 ölü

Meksika'nın Tabasco eyaletinde, Cancun'dan Tabasco'ya seyahat eden bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 41 kişi hayatını kaybetti. 8 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza: Otobüs ile kamyon çarpıştı, 41 ölü
Fotoğraf: Reuters
Yayınlanma:

Meksika'nın Tabasco eyaletinde, Cancun kentinden yola çıkan bir otobüs, Escarcega-Villahermosa yolu üzerinde kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs büyük bir hızla alev aldı ve kazada 41 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet yetkilileri, olayda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edilerek, yangını söndürme ve yaralılara müdahale etme çalışmalarına başladı.

Eyalet yetkilileri, otobüsün yoğun trafik akışının olduğu bir güzergah üzerinde kamyonla çarpıştığını ve otobüsün hemen ardından alev aldığını bildirdi. Kamyonun, otobüsün bulunduğu şeride geçtiği öne sürüldü. Otobüsün alev almasının ardından büyük bir panik yaşandı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan otobüs firması Tours Acosta, kazanın kamyon sürücüsünün otobüsün şeridine geçmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

meksika trafik kazası
Günün Manşetleri
Tsunami uyarısı yapıldı
Servisler ve araçlar mercek altında
AFAD'dan kritik toplantı
"Karamsarlık aşılayan yayınlara yaptırım gelecek"
"Sinir oluyorum polislere" diyerek saldırdı
ABD Kalkınma Ajansı’nın fonları ortaya çıktı!
Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi
Adalet Bakanı Tunç’tan Gezi Soruşturması açıklaması
Gençleri kullanan suç örgütü yakalandı
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Çok Okunanlar
9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum 9 Şubat 2025’te akaryakıt fiyatlarında son durum
70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu? 70 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?
Tsunami uyarısı yapıldı Tsunami uyarısı yapıldı
Servisler ve araçlar mercek altında Servisler ve araçlar mercek altında
YouTube’un mutfak şampiyonları YouTube’un mutfak şampiyonları