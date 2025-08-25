Feci kaza! Traktörle kamyon çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile kamyon çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

India Today’in haberine göre kaza, Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 sıralarında yaşandı. Kamyon, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenlerin bulunduğu traktörün römorkuna çarptı. Çarpışma sonrası römorkta bulunan yolculardan 9’u hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazada yolcu sayısının fazla olması nedeniyle traktöre takılı römorkun iki katlı hale getirildiğini açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, mağdur ailelere ve yaralılara tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hindistan
