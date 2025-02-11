Feci kaza: Yolcu otobüsü köprüden düştü

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'den San Agustin Acasaguastlan kasabasına doğru seyir halindeki 75 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, Puente Belice otoyol köprüsünden dereye düştü.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Guatemala İtfaiye Departmanı, feci kazada en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavi için hastanelere sevk edilmesine başlanırken, arama-kurtarma çalışmaları devam etti.

DEVLET BAŞKANI ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, yaşanan facianın ardından büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, ülkede 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti. Arevalo, afet bölgesine ordu ve afet yardım kurumlarının gönderileceğini de duyurdu.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, otobüsün San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket ettiği biliniyor. Yetkililer, kazanın kesin sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.