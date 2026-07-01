Felaketin boyutu büyüyor! Venezuela depremlerinde can kaybı 2 bin 295’e ulaştı

Yetkililer, arama çalışmaları tamamlanan ve herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmayan binaları "D" harfiyle işaretlemeye başladı. Bu işaret, İngilizcede "hayatını kaybetmiş" anlamına gelen "deceased" kelimesini temsil ediyor. İspanyol arama-kurtarma ekibinin koordinatörü Javier Rodes, ekiplerin yaşam belirtisi bulunmayan enkazlarda zaman kaybetmeden arama yapılabilecek diğer alanlara yöneldiğini bildirdi.