Felaketin boyutu büyüyor! Venezuela depremlerinde can kaybı 2 bin 295’e ulaştı
Venezuela'da 24 Haziran'daki 7,2 ve 7,5'lik depremlerin ardından ölü sayısı 2 bin 295'e çıkarken, ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Yıkımın merkezinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürerken, binlerce kişi barınma ve salgın hastalık kriziyle mücadele ediyor.
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, artan ölümler üzerine alınan yas kararını duyururken, "Ülkemizin ruhu, yaşanan can kayıplarıyla parçalandı" ifadelerini kullandı.
Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise felaketin diğer boyutlarını paylaştı. Güncel verilere göre, sarsıntılarda 11 binden fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 13 bin kişi evsiz kaldı.
Arama-kurtarma faaliyetleri, özellikle başkent Karakas'ın kuzeyinde yer alan ve büyük bir yıkıma sahne olan La Guaira kentinde yoğunlaştı. Bölgeye sevk edilen uluslararası ekipler göçük altındakilere ulaşmaya çalışırken, sahada zamanla yarışan ekipler yeni bir protokole geçti.
Yetkililer, arama çalışmaları tamamlanan ve herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmayan binaları "D" harfiyle işaretlemeye başladı. Bu işaret, İngilizcede "hayatını kaybetmiş" anlamına gelen "deceased" kelimesini temsil ediyor. İspanyol arama-kurtarma ekibinin koordinatörü Javier Rodes, ekiplerin yaşam belirtisi bulunmayan enkazlarda zaman kaybetmeden arama yapılabilecek diğer alanlara yöneldiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bölgede yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor. Uzmanlar, depremin ardından geçen kritik 72 saatin aşıldığını ve göçük altında hayatta kalma ihtimalinin artık büyük ölçüde azaldığını bildiriyor.
Felaketin yaşandığı bölgelerde günlük yaşam tamamen durdu. Hayatta kalan binlerce kişi şu an barınma, gıda ve temiz su sıkıntısı çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Venezuela sağlık sisteminin "aşırı baskı altında" olduğunu kaydetti. Lindmeier, ülkede deprem öncesinde de aşılama oranlarının düşük seyrettiğini hatırlatarak, mevcut zorlu koşulların kızamık ve difteri gibi aşıyla önlenebilir hastalıklarda salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.