Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebini kabul etmişti. Konuyla ilgili Moskova’dan bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılmasını "endişeyle karşıladıklarını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesini endişeyle karşıladıklarını ifade etti. Peskov, Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararın, Ortodoks dünyasını bölebileceğini öne sürdü.



Rus Ortodoks Kilisesinin söz konusu karara ilişkin sert tepki gösterdiğini anımsatan Peskov, “Kremlin de bu bakış açısını paylaşıyor. Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı endişeyle karşılıyoruz” dedi.



Fener Rum Patrikhanesi, üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık talebini kabul etme kararı almıştı.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın Rusya'dan bağımsız kilise kurma meselesini görüşmüştü.



Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesine başvuru yapılması ile ilgili bir karar kabul edilmişti.



ulusal.com.tr