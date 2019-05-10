Azerbaycan, ülkenin milli lideri merhum Haydar Aliyev'i, doğumunun 96. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıyor. Ülke genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anma programları düzenleniyor

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Haydar Aliyev'in doğumunun 96. yıldönümü ile ilgili görüşlerini paylaşırken, onun güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın mimarı olduğuna dikkat çekti.



"Azerbaycanın Ulu Önderi Haydar Aliyev güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın mimarı, milli devletçiliyimizin güçlendirilmesinde önemli olan ve bugün tüm halkımızın etrafında birleştiği azerbaycançılıq ideolojisinin kurucusudur. Haydar Aliyevin olağanüstü hizmetleri sayesinde ülkemiz için oldukça zor ve karmaşık koşullar döneminde Azerbaycan devletçiliği yok olmaktan kurtuldu, tüm dünyada demokratik , hukuki, dünyevi devlet nüfuzu kazandı. H.Aliyev mahv olma ve bölünmeyle yüz-yüze kalmış bir devleti yeniden toparlayıp ondan dünya çapında kabul gören modern ve güclü bir devlet yaratan dahi bir lider".



F.Şahbazlı kaydetti ki, Haydar Aliyev, sadece bir milletin değil, Türk dünyasının önemli liderlerinden biriydi: "Haydar Aliyev kardeş ülke Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyordu. Onun "Biz millet, iki devlet" düşüncesi bugün iki ülkenin ortak değerine çevrilmiştir".



F. Şahbazlı bildirdi ki, bugün Azerbaycan'ın tüm dünyaya örnek olan devlet gençler politikasının temeli Ulu Önder Haydar Aliyev tarafından atıldı: "Milli Liderimizin halkın tekidli talebi ile ikinci kez iktidara gelişinden sonra Azerbaycan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı oluşturuldu, gençlikle ilgili çeşitli devlet programları kabul edildi, gençlik kongrelerinin geçirilmesine başlandı. 2 Şubat Gençlik Gününün tesis edilmesi Ulu Önder'in Azerbaycan gençliğine en büyük armağanıdır ".

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.



Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.



ulusal.com.tr



