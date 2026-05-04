Festivalde korku dolu anlar: Dev kamyon kalabalığa daldı, ölü ve yaralılar var!

Kolombiya’nın Popayan kentindeki Bulevar Rose arazisinde gerçekleştirilen "Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026" etkinliğinde trajedi yaşandı. Gösteri amacıyla kullanılan modifiye edilmiş bir kamyon, engelleri aştığı sırada kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana çarptı.

GÜVENLİK BARİYERLERİNİ AŞIP KALABALIĞA DALDI

Kaza anına ait görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı aracın bir engelin üzerinden geçtikten sonra yön kontrolünü kaybederek seyircilerin bulunduğu alana hızla daldığı görülüyor. Facianın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Popayan Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz, kadın sürücünün güvenlik bariyerini aşarak kazaya yol açtığını doğruladı. Munoz olaya ilişkin, "Bulevar Rose bölgesinde meydana gelen kazada 40 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu elim olay bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

KORKUNÇ KAZANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan adli ve idari incelemeler devam ederken, facianın nedeni de netleşti. El Tiempo gazetesine konuşan Polis Müdürü Julian Castaneda, kazanın aracın fren sisteminin devre dışı kalması sonucu oluşan mekanik bir arızadan kaynaklandığını bildirdi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken Castaneda sürece dair şu açıklamayı yaptı: "Bu özel bir etkinlikti. Mekanik bir arıza meydana geldi ve araç pistten çıktı. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil."