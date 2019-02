New York Knicks basketbol takımının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen NBA basketbolcusu Enes Kanter ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.



Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor.



Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.​



Kanter hakkında kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.