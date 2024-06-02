FETÖ karargahını görüntüleyen gazeteciye saldırı

FETÖ içinde yaşanan olaylar Türkiye'nin gündeminde yerini koruyor. CNN Türk Vaşington Temsilcisi Yunus Paksoy da bölgeden son durumu aktarmak üzere gittiği FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde saldırıya uğradı.



Son durumu aktarmak üzere FETÖ'nün malikânesi önüne giden Paksoy, canlı yayın bağlantısı yaptı. Yayın sırasında gri renkli büyük bir araç sürücüsü tarafından Paksoy'un üzerine sürüldü.



Daha sonra aracını geri alan sürücü arabadan inerek Paksoy'un üzerine yürüdü ve kamerasına fiziksel saldırıda bulundu.



Olay ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Paksoy durumunun iyi olduğunu ve konuyla ilgili Pensilvanya Eyalet Polisi’ne ifade verdiğini söyledi.



Paksoy'a saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı da açıklama yayınladı. Açıklamada Paksoy'a yapılan saldırının kınandığı ve saldıryı yapan ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermesi için ABD makamları nezdinde girişimlere başlandığı ifade edildi.



Gazeteci Paksoy'a saldıran kişinin, 2014'te Türkiye'den yurtdışına kaçan, mavi kategoriden aranan FETÖ'nün yargıdan sorumlu imamı Avukat Ahmet Can olduğu iddia edildi. Can'ın, Türkiye'de yargı organlarında bulunan kişiler aracılığıyla Gülen'in bilgisi dahilinde dava sonuçlarını etkilediği belirtiliyor.