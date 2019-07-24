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FETÖ karşıtı lobiden suçlu bulundu

Amerika'da Fethullah Gülen'in iadesi için yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekle suçlanan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian suçlu bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "ABD'ye karşı komplo kurduğumuz iddiası abes" dedi.

FETÖ karşıtı lobiden suçlu bulundu

Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'de yasadışı lobi faaliyeti yürütmekle suçlanan İran ve ABD vatandaşı Bijan Rafiekian suçlu bulundu.

Flynn Intel Group danışmanlık şirketinin kurucularından olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekle suçlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Bijan Rafiekian jüri tarafından suçlu bulundu.

Aralık ayında hakkında dava açılan Rafiekian'a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurmak, Adalet Bakanlığı'na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir temsilci olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu.

Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi Rafiekian'ı her iki suçtan da suçlu buldu.

Rafiekian'ın alacağı ceza 18 Ekim tarihinde belli olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili Amerikan haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada "ABD'ye karşı komplo kurduğumuz iddiası abes" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #abd #fahrettin altun
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