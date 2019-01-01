Moldova tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye teslim edilen FETÖ yöneticilerinden şüpheli Karacaoğlu hakkında '30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, örgütsel faaliyet yürüttüğü sırada Moldova devletince sınır dışı edilerek Türk güvenlik güçlerine teslim edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan örgüt yöneticilerinden şüpheli Sedat Hasan Karacaoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Karacaoğlu hakkında ''uluslararası casusluk yapmak'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' suçlarından 17 yıldan 30 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



İddianamede, şüpheliye Türkiye'ye getirilmesinin hemen sonrasında, terör örgütüne müzahir medya, internet ve sosyal medya ortamında terör örgütünce sahip çıkıldığı, bunun adam kaçırma olarak nitelendirildiği bilgisine yer verildi.



Şüphelinin FETÖ'nün yurt dışında görünürde eğitim öğretim alanlarında faaliyette bulunan Orizont Eğitim Kurumları'nın genel müdür yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin Moldova Devletince illegal ''uluslararası casusluk'' ve ''terör örgütü yöneticiliğinden'' dolayı deport edilerek Moldova'dan çıkarıldığı ve Türk güvenlik güçlerine teslim edildiği ardından ve 6 Eylül 2018'de gözaltına alındığı anlatıldı.



Şüphelinin, 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra mesleki kariyerinin tamamını, FETÖ'ye ait olup yurt dışında görünürde eğitim öğretim alanında faaliyet yürüten özel okullarda devam ettirdiği kaydedilen iddianamede, "Bu bağlamda terör örgütü tarafından önce Özbekistan'da faaliyet yürüten SİLM Eğitim Şirketleri'nde görevlendirilmiş, 6 yıl terör örgütü bünyesinde Özbekistan'da örgütsel faaliyet yürüttükten sonra Moldova'da bulunan FETÖ'ye ait Orizont Eğitim Kurumları'na yönetici olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Sosyal medya hesaplarında FETÖ ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlar yaptığı, deport edilerek MİT görevlilerine teslim edilen ve yasal işlem yapılmak üzere yurda getirilen başka FETÖ yönetici, üyeleriyle ilgili görselleri Türkiye Cumhuriyeti'ni insan kaçakçılığı yapmakla suçlayarak sosyal medyada paylaştığına değinilen şüphelinin, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten tutuklu FETÖ mensubu olan ve kamudan ihraç edilmiş polisleri övücü paylaşımlar yaptığı kaydedildi.



FETÖ tarafından, şüphelinin Moldova'da genel müdür yardımcılığını yaptığı Ortizont Eğitim Kurumları'nın, yurt dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, ''Soruşturmanın ilk evresinde şüphelinin eylemleri örgüt mensubu seviyesinden değerlendirilmiş ancak soruşturmanın son aşamasında örgütün dış yapılanmasında Moldova ülkesinde yer alan eğitim kurumlarının genel müdür yardımcılığı seviyesinde örgütsel faaliyet yürüten şüphelinin eylemlerinin terör örgütü yöneticiliği olarak değerlendirilmiştir'' denildi.



Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.