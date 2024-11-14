FETÖ, Romanya'da yeni okul açtı

Yurt dışında faaliyetlerini rahatça sürdüren FETÖ, Romanya’da yeni okul açtı. 1993’ten beri ülkede faaliyet yürüten örgüt, Köstence’de Lumina Eğitim Kurumları’nın yeni şubesini kurdu.

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FETÖ, Romanya'da yeni okul açtı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yurt dışında yeni eğitim kurumları açmaya devam ediyor.

Örgüt son olarak, Romanya’da 920 öğrenci kapasiteli Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi ve Spectrum Okulu’nun açılışını yaptı.

Açılışta konuşan terör örgütü yöneticisi ve Lumina Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Öz, 30 yıl önce Köstence’de 26 öğrenci ile başladıkları eğitim faaliyetlerinin bugün 6 ilde 5 bin öğrenciye ulaştığını söyledi.

Okul kampüsünün açılış kurdelesini kesenler arasında eski Romanya Eğitim Bakanlığı Köstence Eğitim Müfettişi Cecilia Rodica (Sesilya Rodika) da yer aldı.

Romanya’daki FETÖ okullarının başında bulunan Fatih Gürsoy, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda 2019’da Bükreş’te yakalanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

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