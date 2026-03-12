Fidan: İran’da iç savaş macerasına karışmaya çalışanları uyarıyoruz

Alman mevkidaşı Wadephul ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İran’da iç savaş çıkarmaya çalışan her türlü plana kesinlikle karşıyız. Bu tip maceralara karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güncel konuları da ele aldık. Bu savaş biran önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor."

"Komşularımız ve ortaklarımızla iletişimdeyiz. Öte yandan ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirilmek istendiğini görmekteyiz."

"İran’da iç savaş çıkarmaya çalışan her türlü plana kesinlikle karşıyız. Bu tip maceralara karışmaya çalışanları şimdiden uyarıyoruz."

’İRAN İLE ABD ARASINDA ATEŞKES OLUR MU?’ SORUSUNA YANIT

"Çatışmalarda yoğunlaşmalar müzakerelere göre ihtiyacı taraflar nezdinde daha da fazla gündeme getiriyor."

"Önceki müzakerelerin savaşla sonuçlanması açıkçası tarafların özellikle İranlıların bir güven bunalımı var tabiatıyla."

"Bu tabloda nasıl bir teklif paketi iki tarafa da götürülebilir, şu anda bunun çalışmaları sürüyor. Daha fazla detay veremiyorum."