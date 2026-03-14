Fidan: İsrail'in jeopolitik hesaplarını dış müdahalelerle dayatmasına göz yumamayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile düzenlenen ortak basın toplantısında bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki çatışmaların genişleme riskine dikkat çeken Fidan, savaşın tüm bölgeyi etkileyen bir noktaya geldiğini söyledi.

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

'SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILDIĞINI ENDİŞEYLE MÜŞAHADE EDİYORUZ'

Bölgemizin istikrarı, güvenli ve huzuru ve refahı dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almakta. Ancak ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahade ediyoruz. Bu yıkıcı tablonun yalnızca bölgesel güvenlik ve insani boyutta kalmadığı, küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği de aşikardır. Bu gelişmelerin bölgemizde telafisi imkansız, kalıcı düşmanlıklara yol açmasından da endişe etmekteyiz. Bu savaşa bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Gelinen aşamada tüm tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiği, kalıcı çözüme ancak diyalog yoluyla ulaşılabileceği açıktır.

Türkiye olarak gayretlerimizi tamamen bu yönde yoğunlaştırmış durumdayız. Barış ve istikrar yönündeki samimi gayretlerimiz, sergilediğimiz anlayış ve yapıcı yaklaşım, milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına gelmemektedir. Biliyorsunuz, dün ülkemize yönelen bir füze daha havada etkisi hale getirilmiştir. Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz.

'BU ÇATIŞMA HALİNİN TEMELİNDE YATAN ASIL SORUN...'

Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz. Çok uzun süredir Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarının ve fundamentalist ideolojisinin bölgemizde neden olduğu kaosa ısrarla dikkat çekmekteyiz. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına göz yummamız mümkün değildir. Netanyahu hükümeti, Gazze'de ateşkes ihlallerini sürdürmekte ve sahadaki insani durum her geçen gün ağırlaşmaktadır. İnsani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Gazzelilerin başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması acil bir önceliktir. İsrail iki devletli çözümü sekteye uğratmak için Batı Şeria'da yeni bir oldu bitti yaratmaya yönelik adımlar atmaktadır. Batı Şeria'da yerleşimciler her gün Filistinli kardeşlerimizi şehit etmektedir.

İsrail, Lübnan'a da yeniden insani bir felakete ve kalıcı bir siyasi istikrarsızlığa sürüklemek istemektedir. Netanyahu'nun Hizbullah'la mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden açıkçası endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.