Küba Devrimi lideri Fidel Castro’nun bilim insanı olan oğlu Fidel Castro Díaz-Balart intihar etti

Küba medyasının haberine göre, Fidel Castro'nun oğlu Fidel Angel Castro Díaz - Balart intihar etti.



Cenazesi aile kararıyla organize edilecek.



Fidel Castro Díaz-Balart​ kimdir?

Fidel Castro Díaz-Balart, 1974’te Moskova Devlet Üniversitesi’nin nükleer fizik bölümünden mezun oldu,

Sovyetler Birliği’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kurçatov Atom Enerjisi Enstitüsü’nde doktora yapan Castro, eğitimini tamamladıktan sonra Küba’ya döndü.

Bilim adamı Küba hükümetinin bilimsel işlerden sorumlu danışmanlığını yaptı.





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