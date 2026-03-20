FIFA'dan İsrail kararı: İhraç talebine ret, ihlallere sembolik seza

Uluslararası futbolun yönetim organı FIFA, Filistin Futbol Federasyonu’nun (PFA) 74. FIFA Kongresi’nde sunduğu kapsamlı ihlal raporuna ilişkin kararını açıkladı.

FIFA, Siyonist İsrail'in soykırımı altındaki Filistin topraklarında yerleşik olan İsrail kulüplerinin müsabakalardan men edilmesi talebi hakkında "herhangi bir işlem yapılmaması" yönünde görüş bildirdi.

"HUKUKİ KARMAŞIKLIK" GEREKÇESİ

FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesi (GACC) tarafından yapılan inceleme sonucunda, Batı Şeria'nın hukuki statüsünün "uluslararası kamu hukuku kapsamında çözülememiş ve son derece karmaşık bir mesele" olduğu iddia edildi. Bu gerekçeyle, uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan yerleşim birimi kulüplerine karşı yaptırım uygulanmasından kaçınıldı. FIFA, taraflar arasında sadece "diyaloğun teşvik edilmesini" önermekle yetindi.

MEN YERİNE PANKART CEZASI

FIFA Disiplin Kurulu, İsrail Futbol Federasyonu’nun (IFA) "ayrımcılık ve ırkçı hakaret" ile "fair play ilkelerini" defalarca ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen, emsal teşkil eden ağır yaptırımlara başvurmadı. Rusya ve diğer örneklere uygulanan "turnuvalardan men" veya "saha kapatma" cezaları yerine, IFA’ya şu yaptırımlar uygulandı:

Para Cezası: 150 bin İsviçre frangı tutarında idari para cezası.

Pankart Zorunluluğu: İsrail’in evinde oynayacağı sonraki 3 milli maçta, federasyon logosunun yanında "Futbol Dünyayı Birleştirir - Ayrımcılığa Hayır" yazılı bir pankart sergileme hükmü.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

FIFA'nın aldığı bu kararlar, Siyonist rejimin spor alanındaki ihlallerine karşı korumacı bir tutum sergilediği yorumlarını güçlendirdi. Özellikle ayrımcılık suçlarının sabit görülmesine rağmen verilen cezaların sembolik düzeyde kalması, uluslararası spor hukukundaki çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirdi.