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Filipinler'de 251 kişiyi taşıyan gemi battı: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'de Dinahican açıklarında gemi battı. Gemide 251 kişi vardı

Filipinler'de 251 kişiyi taşıyan gemi battı: Ölü ve yaralılar var

Filipinler'de Dinahican Burnu açıklarında 251 kişiyi taşıyan geminin battığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Quezon polis yetkilisi Rhoderick Armamento, Polilio Adası'na gitmekte olan geminin henüz bilinmeyen bir sebepten battığını söyledi. 

Armamento, gemide bulunan 251 yolcudan çoğunun kurtarıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları, yakınlardaki bir tayfunun neden olduğu kötü hava koşulları yüzünden zorlukla sürdürülmeye çalışılıyor.

Kazanın nedeni de henüz açıklanmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bot #alabora
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