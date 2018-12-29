banner1002
27 terörist etkisiz hale getirildi
27 terörist etkisiz hale getirildi
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun
Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi
Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi
Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki
Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapıldı

Filipinler’in güneyindeki 7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında büyüklüğü 6,9 olarak açıklanan depremin büyüklüğünün 7 olarak revize edildiğini duyurdu.

Merkez üssü Pondaguitan olan depremin yerin 60,1 kilometre altın gerçekleştiği belirtilirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem bölgesinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceğine ilişkin uyarısını kaldırdı.
Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü de depremin 7,1 büyüklüğünde, yerin 49 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. 

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Ülkenin güneyinde bulunan Davao kentinin nüfusu 1,6 milyonu buluyor. 

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #Filipinler #alarm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.