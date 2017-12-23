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Filipinler'de heyelan: Ölü sayısı 133'e yükseldi

Filipinler'de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildirdi

Filipinler'de heyelan: Ölü sayısı 133'e yükseldi

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Filipinler'de tropikal Tembin Tayfununda ölen kişi sayısı 133'e yükseldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, yakın zamanda terör örgütü IŞİD'in elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

Reuters haber ajansı, yaklaşık 90 kişinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini son dakika koduyla duyurdu.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, ölü sayısı 133'e yükseldi.

Öte yandan Tubod kasabasında birçok köyün yok olduğu yönünde bilgiler var.

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kaybolurken can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Heyelan nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldığı da bildirildi.

Filipinler'de bir önceki hafta görülen Urduja fırtınası 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Pasifik Okyanusu ülkesinde her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ışid #heyelan #Filipinler
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