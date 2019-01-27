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Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Albayalde, pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda, aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Filipinler
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