banner961
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Hükümetten harekat açıklaması
Hükümetten harekat açıklaması
Dolarda son durum! Az önce...
Dolarda son durum! Az önce...
ABD savaş gemisi mahsur kaldı
ABD savaş gemisi mahsur kaldı

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi.

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti.

Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Filipinler #Mayon Yanardağı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.