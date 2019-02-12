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Filipinler'in ismi değişebilir

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin ismini günün birinde "Maharlika" olarak değiştirebileceğini belirtti

Filipinler'in ismi değişebilir

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkesinin ismini "Maharlika" olarak değiştirme fikrini değerlendirdiği bildirildi.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Duterte, II. Felipe'nin adının verildiği ülkenin ismini günün birinde "Maharlika" olarak değiştirebileceğini belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Rodrigo Duterte'nin, ülkenin isminin değiştirilebileceğine ilişkin "bir fikri ifade ettiğini" dile getirdi.

Panelo, "Anayasada, Kongrenin ülkenin adını değiştirebilecek ve daha sonra bunu referandumla halka sunacak bir yasa çıkarabilmesi öngörülüyor." dedi.

Malayca bir kelime olan Maharlika'nın, ülkenin Malay kimliğini yansıtmak için seçildiği ifade edildi.

Ülkenin isminin "Maharlika" olarak değiştirilmesi fikri, eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile gündeme gelmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Filipinler
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