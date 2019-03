Avrupa Ülkelerinde Görevli Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 'Filistin meselesi her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olacağız bu dünya ve bu evren başarısız olacak' dedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El- Maliki, Filistin'in özgürleştirilmesinin dünyanın zulümden özgürleşmesi anlamına geleceğini belirterek, “Filistin meselesi her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olacağız bu dünya ve bu evren başarısız olacak” dedi.



Avrupa Ülkelerinde Görevli Büyükelçileri İstişare Toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, istişare toplantısının mazlumların, gurbetçilerin vatanı olan İstanbul'da düzenlemiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'de yapılan toplantının Filistin davasına açık ve kardeşçe bir destek olduğunu vurgulayan Maliki, “Bu toplantının Türkiye'de düzenlenmiş olması alışık olduğumuz bir erdemdir. Ayrıca haklı davamıza verilen adil, güçlü ve siyasi desteğinin açık bir göstergesidir. Bizler kendi sağlam ilkelerimize bağlı olarak kardeşlerimizle de dayanışma içerisinde en iyisini yapmak için çabalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.



Büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını, bu meydan okumaların ileriki süreçlerde de devam edeceğine dikkati çeken Maliki, şöyle konuştu:



"Ancak bizler bu meydan okumalara karşı kazanımlarımızı, haklarımızı, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve geleceğimizi korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Bugün, küresel sistemin ciddi anlamda sorgulandığı ve güven bunalımı içinde olduğu bu durumu bizler sorgulamak ve buna karşı mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Malesef sadece kendine değil bir veba gibi herkese zarar veren ve havayı da kirleten bir durumun da söz konusu olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla çok çalışma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.



Birleşmiş Milletlerin (BM) ortaya koymuş olduğu sözlerin, anlaşmaların, insani değerlerin ve ilkesel değerlerin korunması ve yaşatılabilmesi için mücadele etmek ve bu öldürücü vebaya karşı durmamız gerekiyor. Şu an sadece yıkıma karşı insanlık onurunun yıkımına karşı bütün insanlığın hayata geçirmesi gereken eylem ve ortaya çıkarması gereken bir devrim zorunluluğu ortaya çıkmaktır. ABD ve Trump yönetimi, kazanımlarımızı, haklarımızı korumak ve savunmak dışında hiçbir seçenek bırakmıştır. Dünyanın daha adil daha insaflı olabilmesi için bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini için mücadelemizi zorunlu kılmıştır. Bizler bugün itibarıyla Filistin halkı olarak bir beka tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bize karşı yürütülen kampanyalara, zayıflatma çabalarında karşı direnç göstermek için mücadelemizi sürdürmeliyiz.”



DÜNYANIN ZULÜMDEN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ



Maliki, kardeş bölge ülkelerine Filistin davasından koparılması ve bağımsız Filistin devleti talebinden vazgeçilmesi için baskıların devam ettiğini söyledi.



Tüm baskılara rağmen haklı davalarından vazgeçmeyeceklerini ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Maliki, "Filistin'in özgürleştirilmesi dünyanın zulümden özgürleştirilmesi anlamına gelmektedir. Filistin meselesi aslında her şeyin kilit meselesidir. Bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi dünyaya adaletin tesisi edilmesi adına da önemli bir sınamadır. Ya biz başaracağız ve tüm dünya başaracak ya da biz başarısız olursak bu dünya ve bu evren başarısız olacak. Burada bir halkın kendi onuruyla özgür ve bağımsız yaşamasının bir imtihanı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE FİLİSTİN DİPLOMASİSİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ'



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa ise uluslararası alanda Filistin sorununu dillendiren ve buna engel olmak isteyen devletlerin bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirti.