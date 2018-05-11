Filistin'de bu Cuma "Hazırlık ve Uyarı Cuması" ilan edildi. Binlerce Filistinli, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya hazırlanan Amerika'ya meydan okudu.

İsrail askerlerinin gerçek mermilerinden korkmadı Filistinliler.Her cuma olduğu gibi yine İsrail-Gazze hattında toplandı binler.Yedinci cuma gösterilerine "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı verildi.İsrail işgalinin meşru ilan edildiği 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan Amerika'ya meydan okundu.Batı Şeria'da ise bazı İsrailli gruplar Filistinlilerin evlerini ateşe verdi. Nablus şehrinin Duma kasabasında evin büyük bölümü hasar gördü. Saldırı sırasında evde olan aile fertleri ise son anda kurtuldu.İsrail ırkçı provakasyonlarına karşı Kudüs'ün her sokağında ise Filistin bayrakları ile yüzlerce kişi sokalarda, eylemde.Tüm tepkilere rağmen büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak Amerika ve İsrail'e karşı Filistinliler eylem hazırlıklarını sürdürüyor.