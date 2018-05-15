70 yıl önce bugün Nekbe'yi, yani "Büyük Felaket"i yaşadı Filistin Halkı. İsrail'in işgal ettiği topraklardan sürüldüler, katledildiler. 70 yıl sonra bugün, Nekbe'nin acısı hala devam ediyor. İsrail'in vahşi saldırılarıyla şehit olan 60 Filistin'linin acısıyla birleşti, "Büyük Felaket"in acısı. Filistin'de şehit edilenler için ulusal yas ilan edildi. Saldırılar bugün de devam etti...

15 Mayıs 1948. Filistinliler için "Nekbe" yani, "Büyük Felaket" günü.70 yıl önce bugün İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti ve Filistin halkını zorunlu göçe mecbur etti.Ve 70 yıl sonra bugün, İsrail'in ülkelerini işgal edişinin yıldönümünde Gazze'den Kudüs'e yürümek istedi Filistin halkı. Özgürlük sloganları atan onbinlerce Filistinli sokaklara döküldü.Filistinlilerin Nekbe acısına bir de şehit acısı eklendi. İsrail Ordusu dün gerçek mermiler ve insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılarda 60 Filistinliyi öldürdü, 2 bin 700'ün üzerinde Filistinliyi ise yaraladı.Kanlı saldırılarda 8 aylık Leyla bebek de, tekerlekli sandalyesiyle siyonist İsrail'e meydan okuyan Fadi Abu Salah da şehit oldu.Nekbe gününde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de ulusal yas ve genel grev ilan edildi.İsrail Ordusu'nun vahşi saldırıları ise bugün de devam etti...Batı Şeria'nın El Halil şehrinin merkezi, Kalkilye şehrinin Kuzey girişi, Beytul Lahm, El Bireh ve Ramallah'ta Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Bab El Zaviye'de İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaraladığı iki Filistinlinin El Halil'deki hastanede tedaviye alındığını, bir Filistinlinin ise plastik mermiyle gözünden yaralandığını duyurdu.Filistinliler toprakları için direnirken bu görüntüler hafızalara kazındı. Bir yanda ABD Büyükelçilik açısılışı için gülümseyen İsrail lideri ve Trump'un kızı, diğer yanda vahşi saldırıda yaşamını kaybeden Filistinliler...