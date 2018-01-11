İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli çocuğun şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli çocuğun şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, El-Beric Mülteci Kampı'nın doğu sınırında 16 yaşındaki Emir Abdulhamid Ebu Musaid isimli Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden vurularak, şehit olduğunu belirtti.



Aynı olaylar sırasında 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Kudra, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu kaydetti.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Irak Burin köyündeki müdahalesinde Filistinli bir çocuğun şehit olduğu belirtildi.



Şehit olan Ali Amr Kaynu (16) isimli çocuğun amcasının oğlu Nasr Kaynu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeninin Irak Burin köyünün girişinde İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.



Kaynu, Ali'nin özel araçla kaldırıldığı Nablus'taki bir hastanede şehit olduğunu ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.