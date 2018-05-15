Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistinlilere yönelik ''korkunç saldırıların'' ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu.



İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına saldırısını ''en güçlü şekilde'' kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, yaptığı yazılı açıklamada tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.



"İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir'' diyen Mogherini, sadece iki devletli çözümün tarafların amaçlarına ulaşmasını sağlayacağını belirtti.



Öte yandan Gazze'de Filistinlilerin gördüğü orantısız şiddete karşı Arap nüfusunun fazla olduğu İsrail şehirlerinde okulların kapanması ve genele greve gidilmesi kararı alındı.







ulusal.com.tr