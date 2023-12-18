Filistin Direnişi, Gazze'deki İsrail Güçlerine Ağır Darbeler İndiriyor

El-Kassam'ın, Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusunda Siyonist askerlerle dolu bir askeri kamyonun anti-personel füzesiyle hedef alındığı, Han Yunus'un kuzeyine giren düşman kuvvetlerinin de havan toplarıyla vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Askerleri taşıyan kamyona yapılan saldırı sonucunda, İsrail saflarında can kaybı ve yaralanmaların olduğu duyuruldu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’de İsrail askerlerine ait Hummer tipi bir cipin güdümlü tanksavar füzesi Kornet ile vurulduğuna dikkat çekilen açıklamaya göre, aynı bölgenin bu kez doğusunda İsrail ordusundaki Merkava tipi tank Tendom füzesiyle tahrip edildi.

El-Kassam'dan yapılan başka bir açıklamaya göre, yine Beyt Lahya'da bir binada bulunan bir grup İsrail askerine yönelik anti-personel füzesiyle düzenlenen saldırı ve sonrasında yaşanan yüz yüze çatışmalarda, orada bulunan askerlerin tümü öldürüldü.

D9 tipi askeri buldozerin Yasin 105 füzesiyle tahrip edildiğine işaret edilen açıklamaya göre, Gazze çevresinde bulunan İsrail'in Kissufim askeri üssü de bir dizi füzeyle bombalandı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de Han Yunus'taki İsrail güçlerini hedef almayı sürdürdüklerini açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin yoğunlaştığı noktaları hedef aldığına ilişkin görüntüler yayınladı.

Açıklamada Han Yunus'un doğusunda piyade kuvvetlerine ait bir İsrail keşif uçağı olan EVO Max 4T'nin ele geçirildiği duyuruldu.

Kudüs Seriyyeleri ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki Nahal Oz Yahudi yerleşim yerindeki askeri gruplara havan topları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini kaydetti.