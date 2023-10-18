Filistin Direnişine Böyle Destek Oldular! Batı Şeria'da İş Yerleri Greve Gitti!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi. Halk Filistin direnişine destek vermek için grev kararı aldı. Üniversitelerden bankalara kada bütün alanlarda kapılar kapandı.

Filistin Direnişine Böyle Destek Oldular! Batı Şeria'da İş Yerleri Greve Gitti!
Editör: Uğur Çam

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrası, işgal altındaki Batı Şeria'da halk greve gitti. İsrail'in saldırılarını kınayan halk, kepenkleri kapattı. 

Batı Şeria'da Halk Greve Gitti

SANA'nın Filistin medyasına dayandırdığı haberine göre, Filistin ulusal güçleri grev çağrısı yaptı. Çağrıya uyan işgal altındaki Batı Şeria'da grev hayatın her alanına sirayet etti. Üniversiteler, fabrikalar, laboratuvarlar, bankalar, mağazalar greve gitti. Gazze'deki direnişe destek veren Filistinliler, tüm şehir ve kasabalarda gösteri çağrısı yaptı. Batı Şeria'daki Filistin'in resmi kurumlarında bayraklar yarıya indi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün gece Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi’nde işgalin gerçekleştirdiği katliam sonucu hayatını kaybeden Filistinli şehitlerin ruhları için 3 günlük yas ilan etti.

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