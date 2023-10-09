Filistin Direnişine Tarihsel Bakış! Balfour'dan Aksa Tufanı'na Filistin Direnişi

Filistinlilere uygulanan Siyonist şiddetin tarihi ise İsrail devleti kurulmadan öncesine uzanıyor. Filistin halkı bir asırdır Siyonizmin zulmüne direniyor. Çözüm olarak ortaya konan iki devletli ve 1967 sınırlarını esas alan planı ise İsrail kabul etmiyor. İşte bir asırlık Filistin Direnişinin kilometre taşları ve İsrail zulmü.

İsrail son iki gün içinde Gazze'ye bin tondan fazla patlayıcı attı.

Sadece Gazze'de Değil Batı Şeria'da Da Masum Filistinlileri Katlediyor

Filistin direniyor. Filistinliler savaşıyor. Filistin halkı toprakları için bir asırdır mücadele ediyor.

İngiltere'nin 1917'de Balfour (BALFUR) Deklarasyonuna Fransa'nın İtalya'nın ve ABD'nin destek vermesiyle Filistin topraklarına yerleşen Yahudiler, bir süre sonra bölgenin asıl sahibi Araplarla çatışmalara girmeye başladı. 1948'de ise İsrail Devleti ilan edildi.



İsrail Devleti Filistin topraklarında 1948'de kuruldu. O tarihten itibaren Filistinlilerin toprakları adım adım işgal edildi. İsrail, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs’ün doğu kısmı hariç tüm Filistin topraklarını işgal etti. İsrail işgali, toplam Filistin nüfusunun yüzde 85’ini mülteci konumuna düşürürken, 500’den fazla Filistin köyünün yıkılmasına neden oldu.



Sadece 1948'de 530 köy ve kasaba 238 mahalle tamamen silindi...16.000 filistinli öldürüldü...800.000 filistinli, Filistin'den sürüldü...



Kurulan yasadışı yerleşimlerle İsrail toprakları her geçen gün daha da genişledi. Filistinliler İsrail'in kurulduğu 15 Mayıs 1948'i "El Nakba" yani "Felaket" günü olarak anıyorlar.



Filistin Kurtuluş Örgütü ise İsrail işgallerine karşı 1964'te kuruldu.



1967’de İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye'ye karşı ani bir saldırı başlattı. Tarihe 6 Gün Savaşı olarak geçen bu savaş, Arap devletlerinin hezimetiyle sonuçlandı.



Bu savaş, Filistinlilerin elinde bulunan son toprakları da kaybetmesine neden oldu. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs’ün doğu kısmı da İsrail işgali altına girdi.



1967-1994 arası İsrail, 1 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı topraklarda askeri yönetim uyguladı. Askeri idare altında yaşayan Filistinlilere vatandaşlık hakkı vermedi. Askeri yönetim Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1994'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'na kadar devam etti.



1967'den bu günü İsrail'in yasadışı yerleşim politikası devam etti. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin topraklarını işgal etti. Yüzbinlerce Yahudi işgalci, öbek öbek Filistinlilerin yaşadığı topraklara yerleşti.



Filistin toprakları işgal edilerek kurulan İsrail yerleşimlerinde yaşayan İsraillilerin sayısı 1967 yılında 252 bine ulaşırken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın işgal edilmesiyle bu sayı bugün 834 bin oldu.



Rapora göre ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve Gazze’de 1993'te 144 olan İsrailli yerleşim yeri sayısı, 2018'de 515'e yükseldi.



İsraillilerin işgal ettiği ve yerleşim yerine dönüştürdüğü arazi miktarı, Oslo Anlaşması sırasında 136 bin dönüm civarındayken, bugün 500 bin dönüme ulaşarak yüzde 368 oranında büyüdü.



İsrail ise 1980'de aldığı bir kararla doğusuyla batısıyla Kudüs'ü "İsrail'in birleşik başkenti" ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı da işgali pekiştirdi.



Batı Şeria'da yaşayan 3 milyona yakın Filistinli, İsrail'in etraflarına ördüğü duvardan dolayı Kudüs'e giremiyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyon Filistinlinin de Kudüs'e girişi yasak.



Dünyadaki Filistinlilerin nüfusu 13 milyon 100 bin. Dünyadaki Filistin nüfusunun yüzde 49'unu teşkil eden 6 milyon 480 bin kişi ise, tarihi Filistin topraklarını oluşturan Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve İsrail'de yaşıyor.

Peki İsrail İşgali Nasıl Son Bulacak?

Birleşmiş Milletlerin ve başta Türkiye, Rusya, Çin olmak üzere pek çok devletin İsrail – Filistin sorununa çözümü İki devletli ve İsrail'in 1967 sınırlarına döndüğü bir plan. Filistinliler de bu çözümden yana. Ancak yasadışı yerleşimlerle sınırlarını genişleten işgalci İsrail bu çözüme yanaşmıyor.



Vatan Partisi ise İsrail saldırganlığına karşı üç ayaklı bir plan öneriyor. Vatan Partisi'ne göre İsrail saldırganlığı Üç Ayaklı Plan'la bozguna uğratılabilir.



Birincisi: Doğu Kudüs Merkezli bağımsız Filistin Devletinin kurulması.



İkincisi: ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bugün öncelikle Suriye ve Irak topraklarında bozguna uğratılması.



Üçüncüsü: ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortaklığının Doğu Akdeniz’deki saldırganlığının boşa çıkartılması.



