Filistin Direniyor, Filistin Savaşıyor! İşgalci İsrail Sivilleri Öldürüyor

Filistin direniyor. Filistin savaşıyor. İsrail ise çocuk kadın demeden masumları öldürmeye devam ediyor. İsrail 7 Ekim'den bu yana 560 Filistinliyi katletti. İsrail saldırılarında 2 bin 900 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi. Filistin güçleri ise İsrail'in saldırılarına roket ve havanlarla cevap veriyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Filistin güçleri İsrail'deki hedefleri vurmaya devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı vuruldu. Filistin güçleri Aşkelon şehrine de yoğun roket saldırısı gerçekleştirdi. Gazze’den fırlatılan roketler nedeniyle Kudüs’te de patlama sesleri duyuldu. İsrail makamları tarafından kentte uyarı amaçlı sirenler devreye sokuldu.



İsrail İse Gazze'ye Saldırmaya Filistinlileri Katletmeye Devam Ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. 7 Ekim'den bu yana 560 Filistinliyi katletti. İsrail saldırılarında 2 bin 900 kişi yaralandı.



İsrail Başbakanı Netanyahu bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" iddia etti. Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." dedi.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın seviyesine yükselttiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye uyguladıkları abluka hakkında "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" ifadelerini kullandı.



İsrail Gazze'de okulları ve camileri de vuruyor. İsrail hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 7 camiyi yıktı.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. Buna karşın İsrail Gazze'deki okul ve camileri de vuruyor.



İsrail Gazze Şeridi'ne saldırırken Batı Şeria'daki baskınlarını artırdı. İsrail Batı Şeria'da da 14 Filistinli'yi öldürdü.



İsrail Lübnan Sınırına İse Birliklerini Konuşlandırdı Ve Lübnan'a Helikopterlerle Saldırdı

İsrailliler ise İsrail'den kaçıyor. Yaşanan çatışmalar sebebiyle birçok Yahudi yerleşimci farklı ülkelere gitmek için İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na akın etti. Havalimanında yoğunluk yaşandı.



Batı'nın İsrail'e desteği ise sürüyor. ABD uçak gemileri İsrail'e yardım için Gazze'ye doğru yola çıktı. Fransız vatandaşı İsrailli yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları İsrail'e destek amacıyla kapatıldı. Ukrayna'da ducarlara İsrail bayrağı yansıtıldı ve Ukraynalı askerler İsrail için destek videosu yayınladı.