Filistin Güçleri Çok Sayıda İsrailli Askeri Öldürdü

Hamas Gazze Şeridi'nde çok sayıda İsrail askerini öldürdü ve İsrail tanklarını imha etti. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail yerleşimini Katyuşa roketleriyle hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Irak ziyareti sırasında ise Irak ve Suriye'de ABD üsleri vuruldu.

Filistin Güçleri Çok Sayıda İsrailli Askeri Öldürdü

El – Kassam Tugayları, pazar gecesi Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüğünü ve İsrail zırhlılarını vurduğunu, 5 İsrail tankını imha ettiğini duyurdu.

Ayrıca Filistin güçleri İsrail'in sivilleri katletmesine yanıt olarak Tel Aviv ve diğer bölgeleri bombaladığını açıkladı.

Pazar Gecesi İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivil hedefleri yoğun bombardımana tuttu.

İsrail Lübnan'da da sivilleri öldürdü. İsrail’in Lübnan’da sivil bir araca saldırısında 3’ü çocuk 4 kişi öldü.

Lübnan Hizbullahı İsrail'in sivillere karşı işlediği suçlara tepki olarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail yerleşimini Katyuşa roketleriyle vurdu.

Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada sivillere yönelik saldırganlığa asla müsamaha gösterilmeyeceği ve verilen tepkisinin sert ve güçlü olacağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Irak ziyareti sırasında da Irak ve Suriye'deki ABD üsleri eş zamanlı olarak vuruldu.

Irak'taki Ayn el-Esad üssü bir gün içinde 3 kez vuruldu. Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Victoria üssü de roketlerin hedefi oldu.

Suriye'de de ABD'nin El Tanf üssü ve Haseke kırsalındaki üsleri roket ve insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Öte yandan ABD iki uçak gemisi filosuna ek olarak Batı Asya'ya Ohio sınıfı nükleer denizaltı gönderdi.

İsrail'in katliamlarına diplomatik yoldan tepki gösteren ülkelere Güney Afrika Cumhuriyeti 'de eklendi. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası Tel Aviv'deki diplomatlarını istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdı.

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