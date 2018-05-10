Filistin halkının, İsrail işgaline karşı başlattığı direniş sürüyor. İsrail askerleri, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da eylem yapan sivillere yine gerçek mermilerle müdahale etti. Çok sayıda Filistinlinin evinde gece baskınları düzenlendi.

Toprak Gününün 42'inci yıldönümünde başlayan gösteriler sürüyor.Amerika'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ilan 14 Mayıs için Filistinliler örgütleniyor.İsrail İşgalinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ı "Nekbe" yani Büyük Felaket olarak adlandıran Filistinliler Batı Şeria'da yürüyüş düzenledi.Onbinlerce kişi Beytullahim kentinde bulunan Ebu Guneym Dağı üstünde inşa edilen Har-Homa Yahudi yerleşim birimine doğru yürüyüşe geçti.Ancak yürüyüş kortejinin önü İsrail askerleri tarafından kesildi. Filistinliler yürümekte ısrar edince İsrail yine silahlara sarıldı, Filistinlilere plastik mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahale etti.Gazze sınır hattında, Batı Şeria ve Kudüs sokaklarında eylemler devam ederken İsrail Ordusu Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi."Filistinli cesur kız" olarak bilinen 17 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin ağabeyi 21 yaşındaki Vaad et-Temimi’yi gözaltına alındı.Annesi Neriman Temimi'i de gözaltında olan Ahed et-Temimi, İsrail askerine tokat attığı gerekçesi ile 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.