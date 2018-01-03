Filistin hükümetinin, Gazze Şeridi'ne verilen elektriğin azaltılması uygulamasından geri adım atarak, bölgeye 50 megavat elektrik sağlanması yönünde karar aldığı bildirildi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yaptığı yazılı açıklamada, "Karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatlarıyla alındı. Sayın Abbas, vatanın birliğine verdiği önem çerçevesinde ve güney illerdeki (Gazze) vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesi arzusuyla bu kararı aldı." ifadelerini kullandı.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas'ın bakanlıkları denetleme amaçlı "İdari Komite" kurmasına karşılık geçen yıl nisan ayında Gazze Şeridi'ne yönelik bir dizi uygulama başlatmıştı. Gazze'deki memurların maaşından yüzde 30 kesinti yapılması, bazılarının emekliye sevk edilmesi ve bölgeye verilen elektriğin azaltılması bu uygulamalar arasında yer alıyordu.



Filistin yönetiminin İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30 kesintiye gitmesi üzerine İsrail, Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavata düşürmüştü.



İsrail ve Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle bölgeye günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.



Abbas, söz konusu uygulamaların Hamas'ı mevcut ayrılığı sonlandırmaya, İdari Komite'yi lağvetmeye ve Gazze Şeridi'nin yönetimini Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye zorlamayı amaçladığını savunmuştu.



Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.