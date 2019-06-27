Filistin'i yok etme planı

Filistin Devleti yetkilileri başta olmak üzere, Filistin Davasını sahiplenmiş herkes tarafından tepkiyle karşılanan "Refah için Barış" çalıştayı Bahrey'de tamamlandı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yapıldı. Ancak Filistin halkının siyasi hakları tamemen göz ardı edildi.

ABD'nin Filistin sorunu için geliştirdiği Yüzyılın Anlaşması için düzenlenen ilk çalıştay, Bahreyn'de sona erdi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin davasını destekleyen liderlerin tepkilerine rağmen çalıştaya çok sayıda Arap ülkesi katıldı.



"Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında Filistinlilerin siyasi hakları konu edilmedi. Bölgeye yapılabilecek ekonomik yardımlar görüşüldü.



Kapanış bildirgesinde, katılımcılar, ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yaptı.



Filistinlilerin hakları ve İsrail işgali altındaki bölgelerin durumuna ise değinilmedi.



Çalıştayda hazır bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Manama'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kushner, İsrail'in eylül ayında yapılması planlanan erken seçimleri iptal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını sonbahardan önce açıklayabileceğini söyledi.



"Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.



Planda Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yüzyılın Anlaşması'nı "Yüzyılın şamarı" olarak değerlendirmişti.





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